Мурад Алиев: наша задача стать второй-третьей командой СНГ

Киберспортивный директор ФК «Анжи» Мурад Алиев объяснил, как возник киберспортивный проект клуба, а также рассказал о целях команды.«Я работал футбольным агентом — это человек, который помогает устроиться футболистам в клубы, выступая посредником. Как игрок в «Доту» и большой поклонник киберспорта, я давно мечтал, чтобы при каком-нибудь футбольном клубе был состав по «Доте». Ещё я был уверен, что многим было бы интересно посмотреть, допустим, как «Анжи» играет с Natus Vincere. Я встретился с людьми, которые помогли мне добыть информацию о киберспорте и его устройстве. Подготовил проект, а затем встретился с президентом ФК «Анжи» Османом Кадиевым, и его удалось убедить, что это будет работать. И, конечно, мы благодарны Осману, что он в такие тяжёлые времена для клуба (там сейчас идёт серьёзная перестройка) позволил нам и помог войти в структуру «Анжи». Так что получается, что импульс исходил от меня — это было моё желание, моя цель.Первоначально стоит задача стать второй-третьей командой СНГ. Соперничать с Virtus.pro сейчас, наверное, ребятам тяжело. Они собрались только неделю назад, а Virtus.pro играют вместе с августа», — подытожил Мурад Алиев в интервью Cybersport.4 марта стало известно, что футбольный клуб «Анжи» открыл киберспортивное подразделение. Его первым игроком стал Александр «XBOCT» Дашкевич.