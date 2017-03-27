HellRaisers посетит DreamHack Austin по CS:GO

Европейский коллектив HellRaisers обыграл команду Vega Squadron в финале европейской квалификации на DreamHack Austin 2017 по Counter-Strike: Global Offensive со счётом 2:0 (16:10 @ de_mirage, 16:12 @ de_inferno). Таким образом, «восставшие из ада» одержали победу на отборочном этапе и стали седьмым известным участником турнира.
Напомним, что в DreamHack Austin 2017 примут участие восемь коллективов. Ранее организаторы выдали шесть приглашений: Cloud9, G2 Esports, Gambit Esports, Heroic, Immortals и Team Liquid. Последний участник будет определён в отборочном туре североамериканского региона.
DreamHack Austin 2017 пройдёт с 28 по 30 апреля в Остине (США). Призовой фонд соревнований составит $ 100 тыс.