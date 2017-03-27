DAC-2017: Team Empire начала выступление с победы

Team Epire заработала первую победу на групповом этапе Dota 2 Asia Championship. Представители СНГ обыграли LGD Forever Young со счётом 2:0.
В параллельной встрече Team Liquid и Newbee закончили встречи ничьей. В предыдущих сериях очки разделили Evil Geniuses и Team NP, а OG обгрыла Team Faceless.
По результатам четырех кругов OG вышла на первое место в группе А с 6 очками. В группе B лидирует Newbee, набравшая 4 балла.
Групповой этап DAC-2017 пройдёт с 27 по 29 марта. По его результатам по две команды из каждой группы выйдут в верхнюю сетку плей-офф, а также гарантируют минимум топ-6 чемпионата.