SK Gaming и Virtus.pro получили приглашение на ESL One Cologne по CS:GO

Организаторы турнира ESL One Cologne 2017 по Counter-Strike: Global Offensive назвали первые приглашённые команды: польская пятёрка из Virtus.pro и бразильские игроки из SK Gaming. Всего в турнире примут участие 16 коллективов, 12 из которых будут приглашены.Оставшиеся 4 команды будут определены через квалификации.
ESL One Cologne 2017 пройдёт с 7 по 9 июля в немецком городе Кёльне на площадке «Ланксесс-Арена». Призовой фонд турнира составит $ 250 тыс.
Напомним, что в 2016 году победу на турнире одержала SK Gaming, обыграв в финале Team Liquid со счётом 2:0 (16:7 @ de_train; 16:6 @ de_cobblestone).