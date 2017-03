Riot Games перестала банить за необычный стиль игры

Riot Games изменила политику банов в League of Legends — теперь игроки с необычным стилем игры не будут получать запрет. Изменение связано с недавним инцидентом, произошедшим с игроком Леви «Take the Draw» Морено, который получил 14 дней запрета.«Мы хотим наказывать игроков, которые играют вне игровой меты. Пока игрок стремится к победе, мы не будем его наказывать, но есть чёткая граница между уникальным стилем игры и чистым троллингом. Здесь наша позиция неизменна, и такие игроки будут наказаны», — прокомментировал ситуацию сотрудник службы поддержки WookieeCookie.Напомним, что 22 февраля Take the Draw получил запрет, после того как взял саппорта NuNu, оставив своего AD-керри. Спустя некоторое время бан был снят.