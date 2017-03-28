DAC-2017: Team Faceless потеряла шансы на выход в верхнюю сетку плей-офф

Team Faceless потеряла шансы на выход в верхнюю сетку плей-офф Dota 2 Asia Championship. На текущий момент на счету команды два очка, а в запасе только одна серия.
В прошедших матчах групповой стадии Team Liquid и Evil Geniuses сыграли вничью, а OG обошла Team Empire со счётом 2:0. В следующем раунде Wings обыграла Team Faceless, а Team NP — IG.Vitality.
По результатам 10 серий первую строчку в группе А занимает OG с 9 очками (3 победы). На втором месте закрепилась Wings с шестью баллами (2 победы и 2 поражения).
В группе B Invictus Gaming, Team NP и Evil Geniuses делят первое место по заработанным очкам, однако команда Андреаса «Cr1t» Нильсена сыграла на одну серию больше, чем остальные претенденты.
В следующем круге OG предстоит встретиться с LFY. В случае победы европейский коллектив обеспечит себе выход в верхнюю сетку. В параллельном матче Newbee сыграет против IG.