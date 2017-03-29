DAC-2017: Team Empire и Newbee сыграют в верхней сетке плей-офф

Team Empire и Newbee вышли в верхнюю сетку плей-офф Dota 2 Asia Championship. Команды заняли вторые строчки в своих группах.
В решающем мачте Team Empire сыграла в ничью с Wings Gaming, что позволило российской команде обойти соперников в турнирной таблице. Newbee обыграла Team NP со счётом 2:0.
Команда Джеки «EternalEnvy» Мао в переигровке встретится с Team Liquid. Команды разыграют между собой третью строчку в группе B. Победа в матче позволит коллективу выбрать соперника для первого раунда «лузеров».
Ранее место в верхней сетке обеспечили Invictus Gaming и OG. Команды в «виннерах» гарантировали себе место в шестёрке лучших команд.
Основная стадия чемпионата пройдёт с 1 по 4 апреля. Участники разыграют более $ 560 тыс.