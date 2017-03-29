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175 лет назад 2016
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Team Empire сыграет с Invictus Gaming и другие пары плей-офф DAC

29 марта 2017, среда. 13:47. Киберспорт
Завершились матчи групповой стадии Dota 2 Asia Championships 2017.

По итогам игр в верхней сетке образовались две пары: OG встретится с NewBee, а Team Empire — с Invictus Gaming. Их матчи запланированы на 1 апреля.

В нижней сетке оказались восемь команд, которые расположились в группах с 3-го по 6-е место. LGD.Forever Young сразится с iG.Vitality, Team NP предстоит сыграть с Team VG.J, Evil Geniuses будет биться с Wings Gaming, а Team Liquid ожидает Team Faceless. Матчи пройдут до 1 победы (bo1).

Проигравшие команды покинут чемпионат и получат по $ 8 тыс. Победители пройдут в следующий раунд, в котором отсеются ещё два участника.

Финал Dota 2 Asia Championships 2017 за приз в $ 230 780 состоится 4 апреля.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Dota Asia Championship 2017
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