Команды Natus Vincere и Heroic получили приглашение на DreamHack Tours 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. Информация об этом появилась на официальном сайте турнира.
Список участников:
— Natus Vincere,
— Heroic,
— G2 Esports,
— Team EnVyUs.
На соревнованиях к ним присоединятся ещё два приглашённых коллектива и две команды из отборочного этапа. Отборочные туры в Европе и Северной Америке пройдут 1-2 апреля.
DreamHack Tours пройдёт с 6 по 8 мая в Туре (Франция). Призовой фонд соревнований составит $ 100 тыс.