Blizzard анонсировала чемпионат мира по Overwatch среди национальных сборных

Blizzard Entertainment анонсировала Overwatch World Cup 2017. Информация об этом появилась на официальном сайте дисциплины.
Чтобы определить состав участников, Blizzard будет отслеживать рейтинг лучших 100 игроков из каждой страны. На его основании рассчитают средний рейтинг региона. По окончании отборочного этапа определят 32 сильнейшие страны, чьи сборные примут участие в Overwatch World Cup 2017.
После этого игроки сформируют национальные комитеты, в которые войдут по три эксперта. Они определят составы на основе личного мастерства участников, уровня взаимодействия и прошлых успехов.
Процесс отбора членов комитета проходит в два этапа. Сначала Blizzard предоставят список из десяти опытных игроков для каждой страны, участвующей в чемпионате. В число претендентов войдут аналитики, тренеры, специалисты по статистике и авторитетные члены киберспортивного сообщества. Затем местные игроки проголосуют за тех, кто, по их мнению, достоин определять состав национальных команд.
LAN-финал турнира состоится на выставке BlizzCon 2017 и пройдёт с 3 по 4 ноября.