Natus Vincere сыграет с 5POWER в первом раунде SL i-League StarSeries S3

Организаторы SL i-League StarSeries Season 3 по Counter-Strike: Global Offensive анонсировали жеребьёвку в первом групповом раунде турнира.— Astralis vs CLG— Virtus.pro vs MVP Project— SK-Gaming vs TyLoo— Natus Vincere vs 5POWER— Ninjas in Pyjamas vs G2.Esports— North vs Immortals— FaZe vs HellRaisers— Gambit vs Fnatic.Турнир проходит по швейцарской системе. В первом раунде все коллективы разбиты на пары. Далее победители первых матчей продолжат игры с победителями, а проигравшие — с проигравшими. Всего в групповом этапе будет пять раундов. Команда, которая наберёт за это время три победы, гарантирует себе место в плей-офф, а трижды проигравшие покинут турнир.Чемпионат SL i-League StarSeries Season 3 пройдёт с 4 по 9 апреля в Киеве. Призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс.