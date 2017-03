Разработчики Heroes of the Storm анонсировали глобальное обновление игры под названием «Heroes 2.0». Пользователи могут ознакомиться с нововведениями на тестовом сервере.Одним из центральных изменений Heroes 2.0 стала переработанная система прогресса. Теперь уровень игрока не ограничится 40 и будет равняться суммарному уровню всех союзных героев.В обновлении появятся сундуки с наградами. Их можно получить либо за повышение уровня, либо за деньги. В них будут содержаться четыре случайно выбранных предмета.Также в честь 20-летия вселенной Diablo разработчики добавят нового героя — Кассию. Она представляет класс амазонки из первой и второй частей Diablo.Heroes of the Storm — онлайн-игра в жанре Action RTS, которую разработала американская компания Blizzard Entertainment.