Закрытое бета-тестирование Quake Champions состоится в апреле

Студия id Software анонсировала дату проведения закрытого бета-тестирования Quake Champions. Оно состоится 6 апреля на PC. Оставить заявку можно на официальном сайте.
Ранее разработчики опубликовали ролик о персонаже Анарки из Quake III Arena. Герой полагается на скорость — при помощи ховерборда он способен быстро перемещаться по карте.
Quake Champions создаётся эксклюзивно для платформы PC. Создатели хотят добиться частоты 120 кадров в секунду. Первый турнир состоится в 2017 году на выставке QuakeCon. Мероприятие пройдёт с 24 по 27 августа.