Команды Gambit eSports и mousesports получили приглашение на DreamHack Tours 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. Информация об этом появилась на официальном сайте турнира.
Таким образом, стали известны все команды, которые получили прямые приглашения от организаторов.
Список участников:
— Natus Vincere,
— Heroic,
— G2 Esports,
— Team EnVyUs.
— Gambit eSports
— mousesports.
Оставшиеся две команды будут определены на отборочных турах, которые пройдут в Европе и Северной Америке 1-2 апреля.
DreamHack Tours пройдёт с 6 по 8 мая в Туре (Франция). Призовой фонд соревнований составит $ 100 тыс.