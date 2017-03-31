ELEAGUE стала номинантом на спортивную премию «Эмми»

Киберспортивная организация ELEAGUE вошла в число номинантов на спортивную премию «Эмми» от Американской национальной телевизионной академии в категории «Выдающийся студийный дизайн». В частности это касается оформления студии для соревнований по Counter-Strike: Global Offensive и Street Fighter V.
ELEAGUE предстоит соперничать со студиями для съёмок 31-й олимпиады в Рио-де-Жанейро, чемпионата Европы по футболу — 2016, телепрограммами FOX NFL Sunday и Mike & Mike.
Церемония награждения 38-й премии «Эмми» пройдёт 9 мая в Нью-Йорке.