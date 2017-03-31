Создатель Oculus Rift покинул компанию Facebook

Основатель компании Oculus VR и создатель прототипа Oculus Rift Палмер Лаки покинул компанию Facebook. Об этом сообщает портал Uploadvr. Причина ухода разработчика не сообщается.«Нам будет не хватать Палмера. Его наследие гораздо богаче, нежели один Oculus. Его стремление к инновациям лежало в основе VR-революции и создало целую индустрию. Мы благодарны за его труд и желаем ему удачи в дальнейшем», — сообщается в официальном заявленииПалмер Лаки впервые заинтересовался виртуальной реальностью в 2009 году. Через год он собрал прототип шлема, который продолжал улучшать. В 2012 году его наработки заметил один из основателей id Software Джон Кармак и представил технологию на Electronic Entertainment Expo 2012. Позже Палмер запустил программу сбора средств на Kickstarter и собрал $ 2,5 млн. при планируемой отметке в $ 250 тыс. В 2014 году Oculus была приобретена компанией Facebook за $ 3 млрд.