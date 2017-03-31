В Казани определились участники плей-офф чемпионата РФПЛ по киберфутболу

В Казани завершилась групповая стадия РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу и состоялась жеребьёвка игроков, прошедших в следующий этап.
По итогам жеребьёвки в первой стадии плей-офф соревнований 1 апреля сыграют следующие пары:
ФК «Оренбург» — ФК «Краснодар»
ПФК ЦСКА – ФК «Локомотив»
ФК «Уфа» — ФК «Арсенал»
ФК «Амкар» — Михаил «Torespnz» Запорожец
Таким образом, в плей-офф оказался всего один участник чемпионата, попавший на турнир через открытые отборы – Михаил «Torespnz». Он выступает на соревнованиях за сборную России. Из числа фаворитов в групповой стадии потерпели поражение Сергей «kefir» Никифоров из «Спартака», Руслан «SHD» Яминов из «Зенита» и Антон «Antoxa1337» Жуков, представляющий ФК «Рубин».
Матчи плей-офф РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу стартуют в Казани 1 апреля в полдень. Прямые трансляции турнира будут вестись на сайте Российской футбольной Премьер-Лиги, в группе «Наш Футбол» в социальной сети «ВКонтакте», в эфире телеканала Game Show, приложении GameShow на платформе LG Smart TV, на страницах клубов Премьер-Лиги в социальных сетях.