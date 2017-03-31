Vega Squadron: изменений в составе по Dota 2 ещё нет, мы пробуем разных игроков

Организация Vega Squadron рассказала о состоянии состава по Dota 2. По информации менеджмента команды, коллектив тестирует новых игроков.
«Официальных изменений в нашем DOTA 2-составе ещё нет, но в данный момент мы пробуем различные варианты, в поле зрения десятки игроков на различных позициях, и каким окажется ростер в конечном итоге, сказать сложно», — говорится в анонсе на странице в соцсети «ВКонтакте».
Сколько игроков покинут состав, пока не известно.
Vega Squadron не смогла пройти квалификации на The Kiev Major в СНГ. Команда закончила выступление на групповой стадии отборочного этапа. 24 марта состав потерпел поражение в финале WellPlay Invitational #7. Чемпионами турнира стали Team Spirit.