BTS анонсировала даты проведения The Summit 7

Студия Beyond the Summit анонсировала даты проведения седьмого сезона турнира The Summit по Dota 2 . LAN-финал соревнований состоится с 14 по 18 июля.Заключительная стадия чемпионата традиционно пройдёт в загородном доме в Калифорнии. Число участников и призовой фонд турнира пока не оглашаются. Также неизвестно, когда пройдут квалификации на соревнования.Чемпионом шестого сезона The Summit стала команда Virtus.pro. В гранд-финале турнира она обыграла OG со счётом 3:0. За победу коллектив получил $ 42 500. Общий призовой фонд соревнований составил $ 100 тысяч.