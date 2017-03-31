Объявлена дата выхода дополнения для Hearthstone «Экспедиция в Ун'Горо»

Дополнение для Hearthstone «Экспедиция в Ун'Горо» выйдет 6 апреля. Об этом заявил геймдиректор проекта Бен Броуд во время трансляции на Twitch.tv.
В эфире разработчик вместе с ведущим и комментатором Дэном «Frodan» Чоу показали более 30 карт. Оставшиеся опубликовали на официальной странице в «Фейсбуке».
В «Экспедицию в Ун'Горо» входят 135 карт. Дополнение добавляет две новые механики: адаптация (существо получает одно из трёх выбранных свойств, которых всего 10) и задания, в которых необходимо выполнить определённое условие.
Кроме того, с наступлением года мамонта и выхода «Экспедиции в Ун'Горо» у класса разбойника появится новый герой — Майев Песнь Теней. Для её получения пользователю необходимо сыграть 10 матчей в стандартном режиме. Майев будет доступна в течение определённого периода времени. Другие подробности не раскрываются.
Карточная игра Hearthstone вышла в марте 2014 года на PC, а позднее на Android и iOS.