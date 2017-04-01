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В игре Rocket League появится авто из фильма «Форсаж 8»

1 апреля 2017, суббота. 09:04. Киберспорт
Студия Psyonix анонсировала новое DLC для аркадного гоночного симулятора Rocket League, которое добавит в игру автомобиль главного героя фильма «Форсаж 8» Доминика Торетто в исполнении Вина Дизеля – Dodge Charger. Релиз обновления состоится за 9 дней до российской премьеры картины.

Машина Dodge Ice Charger будет оборудована эксклюзивными колесами и доступна игрокам по цене $ 1,99. Также в составе платного обновления геймерам предложат шесть новых скинов: Clean Cut, Crazy Sandwich, Flames, Rakugaki, Rally и CCCXL.

Мировая премьера восьмой части франшизы «Форсаж» состоится 14 апреля. В России фильм выйдет на день раньше. В главных ролях в картине задействованы Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтем и другие актёры.

Релиз аркадного гоночного симулятора Rocket League состоялся в июле 2015 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Для поддержания интереса со стороны геймеров разработчик игры компания Psyonix выпускает платные и бесплатные дополнения, вводит в игру новые режимы, активно развивает киберспортивное направление.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Rocket League
Новости. Киберспорт
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