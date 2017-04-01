В игре Rocket League появится авто из фильма «Форсаж 8»

Машина Dodge Ice Charger будет оборудована эксклюзивными колесами и доступна игрокам по цене $ 1,99. Также в составе платного обновления геймерам предложат шесть новых скинов: Clean Cut, Crazy Sandwich, Flames, Rakugaki, Rally и CCCXL.
Мировая премьера восьмой части франшизы «Форсаж» состоится 14 апреля. В России фильм выйдет на день раньше. В главных ролях в картине задействованы Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтем и другие актёры.
Релиз аркадного гоночного симулятора Rocket League состоялся в июле 2015 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Для поддержания интереса со стороны геймеров разработчик игры компания Psyonix выпускает платные и бесплатные дополнения, вводит в игру новые режимы, активно развивает киберспортивное направление.