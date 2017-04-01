FaZe Clan получила приглашение на ESL One Cologne 2017 по CS:GO

Европейский коллектив FaZe Clan получил приглашение на турнир ESL One Cologne по Counter-Strike: Global Offensive. Таким образом, FaZe стала третьим известным участником соревнований.
Всего в турнире примут участие 16 коллективов, из которых 12 получат приглашения, и четыре слота выделены на квалификации. Ранее организаторы выдали инвайты бразильской пятёрке из SK Gaming и польской команде Virtus.pro.
ESL One Cologne пройдёт с 7 по 9 июля в немецком городе Кёльн. Площадкой турнира станет Ланксесс-Арена, а призовой фонд составит $ 250 тыс.