Доминик «Black^» Рейтмайер: одна из ключевых причин спада в Китае — патчи

Журналистам организации RuHub удалось взять интервью у одного из игроков команды Team Faceless Доминика «Black^» Рейтмайера. Одной из тем для обсуждения стал спад уровня игры на китайской сцене, оценку которой дал Black.
«Одной из причин спада на китайской Dota-сцене стало стримерство. Есть несколько стримерских платформ, которые очень быстро развиваются и получаются очень доходными для стримеров. Поэтому я могу понять некоторых людей, которые вместо участия в соревнованиях предпочитают стримить.
Тем не менее я думаю, что одной из ключевых причин является выпуск патчей. Каждый из патчей может подходить под стили отдельных коллективов, а также целых регионов лучше, чем для других, но Dota всегда так работала. На западе аналогичная ситуация — бывают взлёты и падения. Dota постоянно меняется.
Тем не менее, несмотря на более стабильную сцену, бывало много случаев, когда западные звёздные команды занимали топ-12 или последние места. Например, Team Secret и OG на The International. Каждое небольшое изменение может полностью выбить вас из колеи. Поэтому я считаю, что сильнейшие команды — это те, которые могут адаптироваться на ходу», — рассказал Доминик.
В настоящее время Team Faceless выступает на турнире Dota 2 Asia Championship 2017. Команда завершила групповой этап на последнем месте со статистикой 0-2-3.