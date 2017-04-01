Timon и Torrespnz стали полуфиналистами чемпионата РФПЛ по киберфутболу

Киберфутболист ЦСКА Андрей «Timon» Гурьев и Михаил «Torrespnz» Запорожец, выступающий за сборную России, вышли в полуфинал РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу. В первой стадии плей-офф Timon обыграл Антона «Klenoff» Клёнова из «Локомотива» в серии из трёх игр, а Torrespnz оказался лучшим в игре с Ильёй «Blanco» Белослудцевым из ФК «Амкар».
Ранее полуфиналистами турнира стали Роберт «Ufenok77» Фахретдинов из ФК «Уфа» и представитель «Оренбурга» Кирилл «Aruhito» Ординарцев. В полуфинале соревнований киберфутболист ФК «Оренбург» сыграет с игроком ЦСКА, а Ufenok77 встретится с Михаилом «Torrespnz» Запорожцем.
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