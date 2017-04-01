Объявлены инвайты закрытой квалификации DreamHack Tours по CS:GO

Организаторы турнира DreamHack Tours по Counter-Strike: Global Offensive объявили приглашения в закрытый отборочный этап соревнований. В европейском регионе инвайты получили HellRaisers, Team Kinguin, Team LDLC и Flipsid3 Tactics. В Америке гарантированные места получили NRG, Misfits, Luminosity и eUnited. Ещё по четыре участника региональных квалификаций будут определены в открытых отборочных турах.
Ранее организаторы также объявили список приглашённых в основном этапе DreamHack Tours. Путёвки в основной турнир получили G2, Mousesports, Heroic, Team EnVyUs, Natus Vincere и Gambit Gaming. Последние два участника определятся в региональных отборочных.
DreamHack Tours 2017 пройдёт с 6 по 8 мая во французском городе Туре. Призовой фонд соревнований составит $ 100 тыс.