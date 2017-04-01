DAC-2017: Team Faceless выбила Team Liquid из турнира

Team Liquid уступила Team Faceless в матче на вылет Dota 2 Asia Championship. Европейская команда завершила выступление на последней строчке турнирной таблицы.
В следующем раунде Team Faceless встретится с Evil Geniuses. Серия пройдёт до двух побед.
Team Liquid завершила выступление на чемпионате и заработала более $ 9 тысяч.
Соревнования продолжатся 2 апреля. Турнирный день откроет встреча iG.Vitality и Team VG.J. Победитель этой пары позже сыграет с Team Empire.
2 апреля пройдёт также заключительная стадия турнира «1 на 1».