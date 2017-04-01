Aruhito примет участие в Кубке мэра Казани по киберфутболу

Киберспортсмен ФК «Оренбург» Кирилл «Aruhito» Ординарцев одержал победу в матче за третье место на РОСГОССТРАХ Чемпионате РФПЛ по киберфутболу. Этот результат даёт ему право принять участие в Кубке мэра Казани, который состоится 2 апреля.
В серии из трёх игр Aruhito обыграл Михаила «Torrespnz» Запорожца, выступающего на турнире за сборную России. Напомним, Михаил Запорожец — единственный киберспортсмен, прошедший в стадию плей-офф чемпионата РФПЛ из числа победителей открытых отборочных.
Первый РОСГОССТРАХ Чемпионат РФПЛ по киберфутболу проходит в развлекательном центре «Пирамида» в Казани. Финал соревнований между представителем ЦСКА Андреем «Timon» Гурьевым и Робертом «Ufenok77» Фахретдиновым из ФК «Уфа» запланирован на 19:30 по московскому времени. Три лучших участника турнира, а также представитель казанского «Рубина» Антон «Antoha 1337» Жуков сыграют 2 апреля в соревнованиях за кубок мэра Казани с европейскими киберфутболистами из футбольных клубов «Аякс», «Валенсия», «Манчестер Сити» и «Рома».
Прямая трансляция игр ведётся на сайте Российской футбольной Премьер-Лиги, в группе «Наш футбол» в социальной сети «ВКонтакте», в эфире телеканала Game Show, приложении GameShow на платформе LG Smart TV, на страницах клубов Премьер-Лиги в социальных сетях. «Чемпионат» выступает информационным партнёром турнира.