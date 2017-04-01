Лассе «Matumbaman» Урпалайнен: мы ещё не раскрыли весь потенциал этого состава

Лассе «Matumbaman» Урпалайнен, игрок Team Liquid по Dota 2, в интервью RuHub рассказал о сложностях, с которыми столкнулась команда при подготовке к турниру и формировании нового состава.
«Думаю, мы ещё не раскрыли весь потенциал этого состава. Нам есть над чем поработать, и групповой этап это продемонстрировал. Мы только что выиграли Starladder i-League, сюда приехали в качестве фаворитов, так что люди начали изучать наши стратегии. Теперь они банят наших ключевых героев. Стало сложнее. Придётся адаптироваться.
Разница между игрой с Амером и GH и выступлениям с Fata и JerAx ощутима. Амер — это керри на средней линии. Очень сложно найти баланс между моей ролью керри и мидлейнером, который оказывается ещё одним керри. Но Амер — это чудо-мальчик. Он просто потрясно играет, и ты говоришь: „Окей, бери своего Invoker и выиграй нам игру, пожалуйста. А я буду играть, как придётся“. А GH — это саппорт с 9k MMR. И этот MMR он заработал, играя не на саппортах. Так что из него получилась очень жадная „четвёрка“. Это то, с чем приходится смириться, ведь я и Mid_control не получаем привычного количества фарма. А Kuroky пересел на жёсткую пятую позицию и теперь радуется, если получает хоть один артефакт», — рассказал игрок.
Team Liquid покинула DAC-2017, заняв последнюю строчку. В матче нижней сетки команда уступила Team Faceless.