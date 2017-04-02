DAC-2017: Team VG.J и Team Faceless закончили выступление на чемпионате

Team VG.J и Team Faceless покинули Dota 2 Asia Championship. Команды уступили во втором раунде нижней сетки.
Китайский коллектив проиграл соотечественникам из iG.Vitality со счётом 2:1. Team Faceless была слабее Evil Geniuses. Команда из Сингапура не смогла выиграть ни одной карты в серии.
Team VG.J и Team Faceless завершили выступление на чемпионате, заняв 7-8-е места. Они получат по $ 18 тыс.
В следующем раунде iG.Vitality встретится с Team Empire. Матч пройдёт 2 апреля. Evil Geniuses предстоит сыграть против Newbee. Эта серия состоится 3 апреля.
Dota 2 Asia Championship проходит в Китае. Общий призовой фонд соревнований составляет около $ 600 тыс.