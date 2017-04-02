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175 лет назад 2016
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DAC-2017: Team VG.J и Team Faceless закончили выступление на чемпионате

2 апреля 2017, воскресенье. 12:17. Киберспорт
Team VG.J и Team Faceless покинули Dota 2 Asia Championship. Команды уступили во втором раунде нижней сетки.

Китайский коллектив проиграл соотечественникам из iG.Vitality со счётом 2:1. Team Faceless была слабее Evil Geniuses. Команда из Сингапура не смогла выиграть ни одной карты в серии.

Team VG.J и Team Faceless завершили выступление на чемпионате, заняв 7-8-е места. Они получат по $ 18 тыс.

В следующем раунде iG.Vitality встретится с Team Empire. Матч пройдёт 2 апреля. Evil Geniuses предстоит сыграть против Newbee. Эта серия состоится 3 апреля.

Dota 2 Asia Championship проходит в Китае. Общий призовой фонд соревнований составляет около $ 600 тыс.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2 Dota Asia Championship 2017
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