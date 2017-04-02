Артур «Arteezy» Бабаев: я так много стримил, что просто перегорел

Игрок Evil Geniuses Артур «Arteezy» Бабаев в интервью для RuHub yf ВФС-2017 рассказал о своём отношении к стримингу.«Я изменил своё мнение о стримах. Я так много этим занимался, что просто перегорел. Я очень много стримил и дела в пабах у меня шли плохо. Я сворачивал игру, смотрел в чат, видел всё это дерьмо и думал: „Зачем всё это? Это просто трата времени“. Я выключал трансляцию, садился играть пабы — и дела налаживались. Меня раздражало не только стримерство, а целая комбинация факторов. Меня бесит, что кто-то проигрывает мне игру, я смотрю в чат, а люди обвиняют меня. Немного раздражает, когда люди не могут посмотреть на игру с моей точки зрения. Я их понимаю, они хотят посмотреть, как я играю в доту, но этот парень руинит мне игру. Да, я должен стараться до последнего, но я если я чувствую, что выиграть невозможно, а этот парень не заинтересован в победе, я и сам играть не хочу. Лучше поберечь силы. Так что я просто фижу по миду. Людям это иногда не нравится, но ничего.Я чувствую, что изменился. Я много думаю перед тем, как сделать что-то. По крайней мере, мне так кажется. Я пытаюсь понять причины каких-то вещей, почему люди злятся на меня за мои действия. Я стараюсь посмотреть на ситуацию с их точки зрения. Поэтому мне кажется, что я повзрослел», — поделился игрок.