В финале Кубка мэра Казани по киберфутболу сыграют «Валенсия» и «Уфа»
2 апреля 2017, воскресенье. 18:25.
Киберспорт
В Казани определились финалисты международных соревнований по киберфутболу Kazan Mayor Cup 2017. Кубок мэра Казани разыграют между собой Давид Сориано из «Валенсии» и Роберт Фахретдинов из «Уфы». Начало серии игр до двух побед запланировано на 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция финала будет вестись на сайте Российской футбольной Премьер-Лиги, на канале Game Show
в Twitch и на страницах клубов РФПЛ в социальных сетях.
Кубок мэра Казани проводится в столице Татарстана 2 апреля. За сборную России в нём принимают участие три лучших игрока по итогам РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу, а также представитель казанского «Рубина» Антон Жуков. Сборную Европы представляют киберфутболисты «Аякса», «Валенсии», «Манчестер Сити» и «Ромы». В матче за третье место Андрей Гурьев из ЦСКА обыграл Коэна Вейланда из «Аякса».