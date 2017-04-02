Казань поборется за чемпионат мира по киберфутболу – 2018

Казань может стать местом проведения чемпионата мира по киберфутболу в 2018 году. Об этом заявил мэр столицы Татарстана и президент футбольного клуба «Рубин» Ильсур Метшин на завершившихся в Казани международных соревнованиях по киберфутболу Kazan Mayor Cup 2017.По словам Ильсура Метшина, кибертурнир может стать хорошим дополнением к чемпионату мира по футболу, который в следующем году пройдёт в России. Казань входит в список российских городов, в которых планируется проведение матчей мундиаля. Также Метшин выразил надежду, что соревнования по киберфутболу на кубок мэра Казани станут традиционными.Первый международный турнир Kazan Mayor Cup 2017 состоялся в Казани. В нём приняли участие сборная России в составе призёров РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу и представителя ФК «Рубин», а также сборная Европы, состоящая из киберфутболистов «Аякса», «Валенсии», «Манчестер Сити» и «Ромы». Победителем соревнований стал Давид Сориано из испанской «Валенсии». Все матчи турнира транслировались на сайте Российской футбольной Премьер-Лиги, на канале Game Show в Twitch и на страницах клубов РФПЛ в социальных сетях.