Питер «PPD» Дагер: а что не так с Lil? Немного треш-тока — это неплохо

Питер «PPD» Дагер, исполнительный директор Evil Geniuses, в интервью для RuHub рассказал об отличительных чертах работы компании Valve и влиянии нестабильности Dota 2 на развитие сцены.
«Мы имеем дело с Valve, компанией, которая не так сильно заботится о деньгах. Для них самый ценный ресурс — это время. Они работают не так, как другие компании в этой индустрии. Другие компании, киберспортивные организации, такие как PGL или RuHub, заботятся о том, как заработать больше денег и расширить свой бизнес. Valve находятся на таком этапе развития, что Steam приносит им все необходимые деньги, и для них ценнее всего становится время их сотрудников. Сложно взаимодействовать с компанией, которая работает абсолютно иначе.
Нестабильность, как мне кажется, — это одна из крутых вещей в Dota 2. Благодаря ей происходят все эти смены составов и драмы. Но да, это может тянуть игру назад. Тем более сейчас, когда большие спонсоры и сторонние компании приходят на этот специфичный рынок. Мы видим, как Riot, Blizzard и Activision пытаются привлечь больших спонсоров, вроде Coca-Cola. Так они подкрепляют известными именами свои лиги и крупные турниры. Но я не помню, чтобы Valve привлекала таких партнёров для The International, может, мэйджоры могли бы иметь спонсоров. Но и в этом случае это очень ограниченно. Можно было бы распределить доход или поделить медиаправа с игроками и командами. Но я не думаю, что это когда-нибудь произойдёт. Разве что изменится что-то», — рассказал Питер.
Также Дагер поделился своим мнением о поведении Ильи «Lil» Ильюка:
«А что не так с Lil? Не думаю, что он так уж плохо себя ведёт. Он просто ребёнок, и ему это нравится. Немного треш-тока — это неплохо. Я познакомился с сообществом в файтингах — и теперь это одна из моих любимых сцен. Всё зависит индивидуально от игрока. Люди говорят, что хотят, люди реагируют, как им хочется. В конце концов социальные сети созданы для людей, которые жаждут привлечь к себе внимание или хотят, чтобы их мнение ценили другие люди. Если Lil чувствует, что ему хочется излить душу в „Твиттер“ и ему от этого легче, он должен это делать. А если кого-то это обижает или портит им настроение, то это как-то странно», — заключил бывший профессиональный киберспорстмен.