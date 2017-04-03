Пресс-служба Konami ответила на обвинения Диего Марадоны о нарушении лицензионных прав в Pro Evolution Soccer 2017.
«Недавно появились новости о том, что в PES 2017 без соответствующего разрешения используется один из игроков. Наша компания использует [образ футболиста] надлежащим образом в рамках имеющейся лицензии», — говорится в заявлении.
31 марта Диего Марадона написал в «Фейсбуке» о намерении подать в суд на Konami. По словам легенды аргентинского футбола, компания незаконно использует его образ в футбольном симуляторе.
Pro Evolution Soccer вышел в сентябре 2016 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Android и iOS.