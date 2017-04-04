DAC-2017: iG сыграет против OG в финале турнира

Invictus Gaming стала вторым финалистом Dota 2 Asia Championship. В заключительном матче турнира китайская команда сыграет против OG.
В финале нижней сетки IG обыграла Newbee. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Newbee завершила выступление на чемпионате на 3-м месте. Команда заработала около $ 73 тыс.
Гранд-финал турнира пройдёт 4 апреля. Ранее OG и IG встречались в финале верхней сетки. Тогда сильнее оказался европейский коллектив.
Победителю соревнований достанется кубок и денежный приз в $ 243 тыс. Серебряные призёры получат $ 91 тыс.