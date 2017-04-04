DAC-2017: Invictus Gaming стала чемпионом турнира

Invictus Gaming стала чемпионом Dota 2 Asia Championship. В гранд-финале китайская команда обыграла OG со счётом 3:0.
Invictus Gaming заняла первое место в группе B, набрав 11 очков. В плей-офф команда обошла Team Empire, но уступила OG в финале верхней сетки. В «лузерах» китайский состав обыграл Newbee и пробился в гранд-финал.
Чемпионы DAC-2017 получили приз в размере $ 244 тыс. Серебряным призёрам досталось $ 91 тыс. Третью строчку на чемпионате заняла Newbee. На четвёртом месте остановилась iG.Vitality. Представитель СНГ Team Empire завершила выступление на 5-6-й позиции.