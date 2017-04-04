В Финляндии появилась киберспортивная образовательная школа

Университет прикладных наук Каяни совместно с киберспортивной организацией Vuokatti Ruka Sports Academy создали новую киберспортивную образовательную программу под названием Nordic Esports Academy.
Организаторы запланировали целый курс образовательных лекций, рассчитанный на 80-100 студентов. Всего будет доступно пять возможных модулей обучения: бизнес-коучинг, физическая подготовка, психологическая подготовка и тестирование игрового процесса. Курсы пройдут с 12 июня по 6 июля, после чего будет проведён трёхдневный турнир по Counter-Strike: Global Offensive с призовым фондом € 10 тыс.
«Мы ожидаем увидеть значительный интерес по отношению к нашему проекту. В декабре прошлого года Финляндия официально признала киберспорт официальной спортивной дисциплиной, поэтому мы ожидаем, что в 2018 году киберспорт привлечёт больше внимания», — рассказал главный исполнительный директор Nordic Academy.
Новая школа рассчитана на известные финские коллективы, однако организация планирует привлечь также и известные зарубежные организации.