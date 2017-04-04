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175 лет назад 2016
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В Финляндии появилась киберспортивная образовательная школа

4 апреля 2017, вторник. 14:03. Киберспорт
Университет прикладных наук Каяни совместно с киберспортивной организацией Vuokatti Ruka Sports Academy создали новую киберспортивную образовательную программу под названием Nordic Esports Academy.

Организаторы запланировали целый курс образовательных лекций, рассчитанный на 80-100 студентов. Всего будет доступно пять возможных модулей обучения: бизнес-коучинг, физическая подготовка, психологическая подготовка и тестирование игрового процесса. Курсы пройдут с 12 июня по 6 июля, после чего будет проведён трёхдневный турнир по Counter-Strike: Global Offensive с призовым фондом € 10 тыс.

«Мы ожидаем увидеть значительный интерес по отношению к нашему проекту. В декабре прошлого года Финляндия официально признала киберспорт официальной спортивной дисциплиной, поэтому мы ожидаем, что в 2018 году киберспорт привлечёт больше внимания», — рассказал главный исполнительный директор Nordic Academy.

Новая школа рассчитана на известные финские коллективы, однако организация планирует привлечь также и известные зарубежные организации.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
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4 апреля 2017, вторник
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