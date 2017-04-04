В России определились полуфиналисты кибертурнира «Битва корпораций»

4 апреля определился список полуфиналистов первого в России кибертурнира среди представителей бизнеса «Битва корпораций».
По дисциплине CS:GO — Время Футбола, HYPERPC, RDS, CONSTANTA
Dota 2 — adidas group, Go2Olymp, GameShowTV, Ника
World of Tanks — Avito, ООО «Техноком Северо-Запад», ОГКУ «Правительство для граждан», РЕЗИНА33
Fifa 17 — ООО «ТелекомСтройСервис», ВФСК ГТО, Галактика, Лига Ставок
За всеми сражениями следят профессиональные судьи, а финал будут транслировать 8-9 апреля в социальных сетях проекта и на каналах популярных игровых стримеров. В качестве призов организаторы подготовили гаджеты на любой вкус — Oculus rift, PS4, Go pro, Xbox, Nintendo switch, Apple TV и возможность сделать татуировку.
Результаты прошедших соревнований есть в турнирных сетках на сайте.