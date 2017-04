Fnatic представила обновленный состав по Dota 2

Организация Fnatic представила новый состав по Dota 2 . Анонс прошёл в прямом эфире студии eGG Network.К Чонгу «Ohaiyo» Синь Кху и Йонгмину «Febby» Киму присоединились трое игроков, выступавших в разных регионах: Сонеп «QO» Ким из WanteD, Галвин «Meracle» Канг Вен, перешедший из Mineski, и Джардел «DJ» Мампусти, ранее игравший в Execration. Тренерскую позицию в составе занял Ахмад «ADTR» бин Ануар.Коллектив дебютирует в малайзийской квалификации на The Manila Masters и отборах к The Summit 7. Компания планирует сохранить этот состав до The International 7.В феврале организация была вынуждена расстаться с Чай Йе «Mushi» Фуном после поражений на нескольких квалификациях и провального выступления на ESL One Genting. Позже команда не успела собрать состав к отборочному этапу на The Kiev Major.