Илья «Lil» Ильюк: люди должны понимать: каждый стрим — это маленькое шоу

Игрок Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк объяснил, почему у него пропало желание стримить игры на Twitch.tv. Как сказал киберспортсмен, на первом месте — командные тренировки и желание совершенствовать личное мастерство.
«К тому же меня немного начинает раздражать, что много того, что я говорю и чем делюсь во время трансляций, вырывается из контекста, и потом на основании его же создаются разные новости или ролики от посторонних лиц без какого-либо разрешения (авторское право никто не отменял), которые в каком-то плане даже портят мою репутацию.
Люди должны понимать, что каждый стрим — это маленькое отдельное шоу, со своим «настроением», которое создаю я. Это «настроение» невозможно передать буквенным текстом, или вырвав пять минут разговора из пяти часовой трансляции. Таким образом никак не определить, где шутка, а где я говорю что-то серьёзно, не определить где ирония, где провокация и проявление всеми любимого «ЧСВ», а где самый простой и банальный стёб. Получается, я вынужден «фильтровать» свой разговор настолько, что говорить не то, что я думаю, а говорить самые непримечательные, банальные и лицемерные фразы?
Не создавать никакое развлекательное «настроение» на своих стримах, потому что я просто не имею права «подурачиться» так, как хочу делать это я? Это абсурд. Надеюсь, в скором времени это станет для всех очевидным и люди перестанут форсить вырванные из контекста исковерканные фразы по типу «ВП — это не СНГ-регион», когда речь шла про Доту. Мне самому надоело читать это в своей ленте, правда», — написал Ильюк на странице в соцсети «ВКонтакте».