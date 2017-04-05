Артур «MaTa» Мкртычян: цель Dota 2 Ice — поднять ещё больше денег на ставках

Артур «MaTa» Мкртычян, один из участников нашумевшего матча, носящего символику «644-матч», опубликовал блог на портале Cybersport.ru, в котором разъяснил детали скандальной игры. Встреча проходила в рамках турнира Dota 2 Ice по Dota 2.
«Минут за 10 до самой игры мне написали и попросили постендинить. Захожу в лобби, вижу в соперниках команду Sweet Boys, и конечно же, их капитана WhitePipo. У Вовы (WhitePipo) есть своя репутация в СНГ. Он не раз попадался на «сомнительных матчах». Я пишу Вове до игры и спрашиваю прямым текстом, будет ли тут «Дота» или тут люди будут зарабатывать деньги и мне лучше пойти поиграть паблики? На что Вова мне отвечает, что будет «Дота».
Что было дальше, вы сами видели в куче видосов. Sweet Boys начинают неадекватно дайвить на топе, умирая, по сути, от вышки. Напомню, что все эти дайвы происходили на фоне недавних разговоров о том, что челы, «вероятно», закидывают игру, и шутках про 10 залитых киллов. Ассоциации сами лезли в голову. Сомнения пропали в тот момент, когда, имея 8 киллов, во время очередного дайва под вышку вражеский Troll Warlord отменил свою атаку вместо того, чтобы меня добить. В этот момент мы просто начали дико смеяться и орать: «Они сливают, они сливают!»
Пара слов о турнире Dota 2 Ice, на котором была сыграна данная игра. Как позже мне рассказали, данный турнир (а точнее, серия турниров, ведь это уже третий турнир) организован «коалицией» СНГ-ставочников, в которую точно помимо WhitePipo входит nikaril, а также ещё несколько человек. Призовой фонд турнира — это деньги с предыдущих ставок, а единственная цель турнира — поднять ещё больше бабла на ставках» — рассказал MaTa.
Напомним, что 30 марта состоялся матч между командами Sweet Boys и Evil Corporation в рамках турнир Dota 2 Ice. После окончания встречи многие зрители и комментаторы заподозрили оба коллектива в ставке на первые 10 убийств.