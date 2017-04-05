Киберпреступника из Южной Кореи задержали за создание чит-программ для Overwatch

Двадцатичетырёхлетнего жителя Южной Кореи задержали за создание запрещённых программ для Overwatch, пишет Dot Esports. Его имя не раскрывается.
Хакер создал программу, помогающую при прицеливании, и продавал её от $ 70 до $ 100. Сообщается, что за время деятельности злоумышленник заработал более $ 100 тыс., а его клиентская база насчитывает более тысячи человек.
Как заявили представители полиции, киберпреступник вдохновлялся примером хакерской группировки Anonymous. Он бросил школу, чтобы начать создавать взламывающие программы. По законам страны взломщику грозит тюремный срок и штраф.
С 2016 года компания Blizzard открыто борется с создателями и распространителями запрещённого программного обеспечения. В феврале 2017 года издательство выиграло судебный процесс у Bossland в Федеральном верховном суде Германии. В марте того же года окружной суд Калифорнии постановил Bossland возместить убытки Blizzard в размере $ 8,5 млн.