Prodota Gaming произвела изменения в составе по Dota 2

Киберспортивная организация Prodota Gaming изменила состав по Dota 2, сообщает портал Gosugamers. Новую команду возглавил Юлий «Garter» Рамадани. Также в коллектив вошли четыре бывших игрока NLG: Алексей «j4» Липай, Нета «33» Шапира, Милан «MiLAN» Козомара и Грег «Keyser» Каллианотис. Также организация заключила контракт с бывшим менеджером MVP Феликсом «Jeef» Йедельхаузером.
«Мы поняли, что нам необходимы перемены в иерархии и культуре организации, чтобы почувствовать изменения. Первым шагом было желание найти целеустремлённого менеджера. Второй шаг — обеспечить коллектив, который готов полностью посвятить себя игре и вкладываться не только в личное развитие, но и в будущее команды, в составе которой они выступают», — сообщается в заявлении организации.
Новый состав организации дебютирует на SLTV Pro Series Season XVIII в матче с командой PENTA Sports.
Состав Prodota Gaming по Dota 2:
— Алексей «j4» Липай,
— Нета «33» Шапира,
— Грег «Keyser» Каллианотис,
— Милан «MiLAN» Козомара,
— Юлий «Garter» Рамадани.