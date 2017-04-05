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175 лет назад 2016
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Сюй «BurNing» Чжилэй: окончание карьеры — это очень страшный вопрос для меня

5 апреля 2017, среда. 14:40. Киберспорт
После победы на Dota 2 Asia Championship по Dota 2 на портале Toutiao появилось интервью с победителями турнира Invictus Gaming. Одним из его участников стал Сюй «BurNing» Чжилэй, который рассказал об ощущениях после турнира, а также о своих планах

«Я давно не держал в руках победного трофея. Никто не предполагал, что мы можем одержать победу. Я должен сказать, что победа с моими младшими братьями — это великолепно. Это лучше любой другой команды, которую я строил раньше.

Мне очень помогла беседа с моим бывшим тиммейтом Бай «rotK» Фаном. Вчера, после Матча всех звёзд, мы долго разговаривали, и это помогло мне. Я, несомненно, отправлю ему несколько подарков.

Что касается окончания моей карьеры — это очень страшный вопрос для меня. Я не хочу на него отвечать. Многое зависит от удачи, возможно, после The International 2017 я просто брошу монетку», — рассказал BurNing

Напомним, что Invictus Gaming феноменально обыграла коллектив OG в финале турнира DAC 2017 со счётом 3:0 и заняла первое место, получив главный приз в размере $ 244 тыс.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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