Сюй «BurNing» Чжилэй: окончание карьеры — это очень страшный вопрос для меня

После победы на Dota 2 Asia Championship по Dota 2 на портале Toutiao появилось интервью с победителями турнира Invictus Gaming. Одним из его участников стал Сюй «BurNing» Чжилэй, который рассказал об ощущениях после турнира, а также о своих планах
«Я давно не держал в руках победного трофея. Никто не предполагал, что мы можем одержать победу. Я должен сказать, что победа с моими младшими братьями — это великолепно. Это лучше любой другой команды, которую я строил раньше.
Мне очень помогла беседа с моим бывшим тиммейтом Бай «rotK» Фаном. Вчера, после Матча всех звёзд, мы долго разговаривали, и это помогло мне. Я, несомненно, отправлю ему несколько подарков.
Что касается окончания моей карьеры — это очень страшный вопрос для меня. Я не хочу на него отвечать. Многое зависит от удачи, возможно, после The International 2017 я просто брошу монетку», — рассказал BurNing
Напомним, что Invictus Gaming феноменально обыграла коллектив OG в финале турнира DAC 2017 со счётом 3:0 и заняла первое место, получив главный приз в размере $ 244 тыс.