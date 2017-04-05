Subaru of America анонсировала турнир по CS:GO

Американское подразделение автомобильной компании Subaru совместно с киберспортивной организацией Damage анонсировало турнир по Counter-Strike: Global Offensive под названием Subaru Invitational 2017. В соревнованиях примут участие восемь лучших коллективов Северной Америки, которые поборются за призовой фонд в $ 20 тыс.
«Subaru гордится тем, что поддерживает молодых энтузиастов в киберспортивной сфере. Многочисленные поклонники киберспорта очень преданно относятся к играм и игрокам. Мы понимаем их страсть, и это было лёгкое решение присоединиться к киберспортивному движению», — прокомментировал создание турнира глава отдела маркетинга американского офиса Subaru Эрик Парк.
Также в рамках турнира Damage и Subaru of America пожертвует $ 1 тыс. некоммерческой организации Anxiety Gaming, которая оказывает психиатрическую поддержку геймерам.
Турнир пройдет с 13 по 14 мая. Формат и место проведения пока неизвестны.