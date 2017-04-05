Финал турнира ECS Season 3 по CS:GO пройдёт в Лондоне

Организаторы турнира Esports Championship Series Season 3 сообщили, что LAN-финал соревнований пройдёт в столице Великобритании Лондоне. Местом проведения станет SSE Arena, где проходили финал первого сезона, сообщает портал HLTV.org.Помимо этого FACEIT сообщила, что заключила контракт на дальнейшее проведение соревнований с Esports Arena. Турнирная площадка находится в городе Санта-Ана, в США. Вместимость Esports Arena составляет 15 тыс. человек. Компания пообещала анонсировать турнир на новой арене в ближайшее время.Онлайн-составляющая ECS Season 3 пройдёт с 14 апреля по 8 июня. Общий призовой фонд соревнований составит $ 750 тыс., из которых 660 тыс. будут разыграны на LAN-финале.