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Финал турнира ECS Season 3 по CS:GO пройдёт в Лондоне

5 апреля 2017, среда. 19:07. Киберспорт
Организаторы турнира Esports Championship Series Season 3 сообщили, что LAN-финал соревнований пройдёт в столице Великобритании Лондоне. Местом проведения станет SSE Arena, где проходили финал первого сезона, сообщает портал HLTV.org.

Помимо этого FACEIT сообщила, что заключила контракт на дальнейшее проведение соревнований с Esports Arena. Турнирная площадка находится в городе Санта-Ана, в США. Вместимость Esports Arena составляет 15 тыс. человек. Компания пообещала анонсировать турнир на новой арене в ближайшее время.

Онлайн-составляющая ECS Season 3 пройдёт с 14 апреля по 8 июня. Общий призовой фонд соревнований составит $ 750 тыс., из которых 660 тыс. будут разыграны на LAN-финале.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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