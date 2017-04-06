Шеннон «SUNSfan» Скоттен покинул организацию Digital Chaos

Совладелец и создатель Digatal Chaos Шеннон «SUNSfan» Скоттен покинул организацию. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке».
«Я официально покинул Digital Chaos. Пока не могу вдаваться в подробности по этому вопросу. Я по-прежнему обожаю Dota 2 и киберспорт и буду заниматься этим в текущих и необъявленных проектах. Спасибо за вашу поддержку», — написал SUNSfan.
Организация пока не прокомментировала эту информацию. В числе её владельцев также значится Томас Хенкок.
Состав по Dota 2 отправился в Германию для подготовки к The Kiev Major.
Digital Chaos была создана в сентябре 2015 года как организация, которая полностью открыта перед игроками и оказывает им полную поддержку. Состав по Dota 2 пережил несколько крупных перестановок, а в августе 2016 года стал вице-чемпионом The International. В интервью датскому изданию капитан команды Расмус «Misery» Филипсен отмечал, что игроки долгое время не могли получить призовые с бостонского мэйджора. По словам киберспортсмена, он не знал, кто задерживает выплаты, Digital Chaos или организаторы турнира.