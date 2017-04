FIFA 17 станет доступна подписчикам EA Access и Origin Access

В апреле все подписчики сервисов EA Access и Origin Access получат свободный доступ к симулятору футбола FIFA 17 на Xbox One и PC соответственно. Об этом сообщил издатель игры Electronic Arts. По информации портала GameSpot, FIFA 17 будет добавлена в коллекцию 21 апреля и продержится в ней до июня 2017 года.Также в EA Access откроется доступ к Dragon Age: Origins и Medal of Honor Airborne, а в Origin Access появятся Pony Island, Command & Conquer The Ultimate Collection, Hacknet и Orwell.Сервисы EA Access и Origin Access предоставляют подписчикам доступ к коллекции видеоигр от EA на Xbox One и PC. Стоимость месячной подписки составляет 249 руб., годовой – 1199 руб.Релиз симулятора футбола FIFA 17 состоялся в сентябре 2016 года на PC, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, PlayStation 3.