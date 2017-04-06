Microsoft представила технические характеристики Project Scorpio

Компания Microsoft раскрыла технические характеристики своей новой консоли. Информация о Project Scorpio размещена на сайте Eurogamer.net.Устройство будет оснащено процессором x86 с частотой 2,3 ГГц, оперативной памятью 12 Гб и пропускной способностью памяти 326 Гб/с. Эксперты сравнили представленные характеристики с соответствующими данными Xbox One и PlayStation 4 Pro.Ранее в Microsoft уже заявляли, что новая консоль на момент выпуска окажется самой мощной приставкой для видеоигр. Её производительность составит 6 терафлопс, что в 4 раза больше соответствующего показателя Xbox One. Все игры будут запускаться в разрешении 4К с частотой кадров до 60 fps.Презентация Project Scorpio состоялась на выставке E3-2016, выход игровой консоли намечен на конец 2017 года.