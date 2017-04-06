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Анонсирован новый сезон StarLadder i-League Invitational по Dota 2

6 апреля 2017, четверг. 19:38. Киберспорт
Студии StarLadder и ImbaTV анонсировали новый турнир серии Invitational по Dota 2. Финальная стадия соревнований пройдёт в Шанхае. Сообщение об этом появилось на официальном сайте организаторов.

В заключительной стадии турнира примут участие восемь коллективов. Часть из них получит прямые приглашения от организаторов, а остальных определят по итогам региональных квалификаций. Отборочная стадия на чемпионат стартует 14 апреля. Список приглашённых команд будет анонсирован в ближайшее время.

LAN-финал турнира пройдёт с 18 по 21 мая в Шанхае. В ходе соревнований разыграют $ 100 тыс.

StarLadder i-League Invitational #1 прошёл в Киеве в апреле 2016 года. Победителем турнира стала китайская команда Vici Gaming Reborn, обыгравшая в финале Natus Vincere.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Dota 2
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