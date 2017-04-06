Анонсирован новый сезон StarLadder i-League Invitational по Dota 2

Студии StarLadder и ImbaTV анонсировали новый турнир серии Invitational по Dota 2. Финальная стадия соревнований пройдёт в Шанхае. Сообщение об этом появилось на официальном сайте организаторов.
В заключительной стадии турнира примут участие восемь коллективов. Часть из них получит прямые приглашения от организаторов, а остальных определят по итогам региональных квалификаций. Отборочная стадия на чемпионат стартует 14 апреля. Список приглашённых команд будет анонсирован в ближайшее время.
LAN-финал турнира пройдёт с 18 по 21 мая в Шанхае. В ходе соревнований разыграют $ 100 тыс.
StarLadder i-League Invitational #1 прошёл в Киеве в апреле 2016 года. Победителем турнира стала китайская команда Vici Gaming Reborn, обыгравшая в финале Natus Vincere.